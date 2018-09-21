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Kudüs’teki Erdoğan sevgisi ’yi şaşırttı

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Kudüs’teki Erdoğan sevgisi ABD’yi şaşırttı
"Kubbetüs Sahra'dan Eski Şehir'deki tezgahlara, cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerden, restoran duvarlarına kadar 'te neredeyse her yerde Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın resimleri var..." merkezli Bloomberg sitesindeki haberde 'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te liler'in Erdoğan'a karşı duydukları sevgi bu sözlerle okuyuculara aktarıldı. "Erdoğan, Doğu Kudüs'ün her yerinde" başlıklı analizde Filistinli bir dükkan sahibi Salahadin Nasradin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kendisi Filistin'i seven güçlü bir lider. Onun bir gün bütün İslam ülkelerinin lideri olması için dua ediyoruz" sözlerine de yer verildi.
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Kudüs’teki Erdoğan sevgisi ABD’yi şaşırttı
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