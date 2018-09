Kudüs’teki Erdoğan sevgisi ABD’yi şaşırttı

BUGÜN NELER OLDU

"KubbetüsSahra'dan Eski Şehir'deki tezgahlara, cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerden, restoran duvarlarına kadar Doğu Kudüs 'te neredeyse her yerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın resimleri var..." ABD merkezli Bloomberg sitesindeki haberde İsrail 'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistin liler'in Erdoğan'a karşı duydukları sevgi bu sözlerle okuyuculara aktarıldı. "Erdoğan, Doğu Kudüs'ün her yerinde" başlıklı analizde Filistinli bir dükkan sahibi Salahadin Nasradin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kendisi Filistin'i seven güçlü bir lider. Onun bir gün bütün İslam ülkelerinin lideri olması için dua ediyoruz" sözlerine de yer verildi.