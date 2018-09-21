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Son dakika: 'dan açıklaması!

Son dakika: Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hakkında açıklamalarda bulundu. Maas, "Türkiye'yi ekonomik olarak istikrarlı tutmak 'nın yararına" dedi

Giriş Tarihi: 21.9.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 12:32
Son dakika: Almanya'dan Türkiye açıklaması!

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hakkında açıklamalarda bulundu. Maas, "Türkiye'yi ekonomik olarak istikrarlı tutmak 'nın yararına" derken, Suriye konusunda ise, "Türkiyeİdlib'de çok önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde çok olumlu bir rol oynadığını belirtti.

MAAS BERLİN'DE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü iki ülkenin Suriye İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Maas, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin Suriye ve İdlib ile ilgili görüşmelerde son derece olumlu bir rol oynadığını gördük; sonuçta Türkiye ve Rusya silahlardan arındırılmış bölge üzerinde anlaştı ve bu son derece önemli" dedi.

Maas ayrıca Türkiye'yi ekonomik olarak istikrarlı tutmanın Almanya'nın yararına olduğunu vurguladı ancak Türkiye'nin bu istikrarı sağlamak için gerekli kararları alabileceğini düşündüğünü da söyledi.

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Son dakika: Almanya'dan Türkiye açıklaması!
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