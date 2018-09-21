Son Dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, konseyin Sırp üyesi Mladen İvanic ve konseyin Hırvat üyesi Dragan Covic ile bir araya geldi.

Lavrov yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya'nın şimdilik İdlib konusunda orta seviyede bir adım attığını söyledi.

"SOÇİ'DE VARILAN ANLAŞMALARI İFA SÜRECİ, SON DERECE AKTİF ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

Moskova'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa süreci, son derece aktif şekilde ilerliyor" dedi. Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nini İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağlandı." açıklamasında bulundu.