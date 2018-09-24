Avrupa’ya Ahvaz ihtarı

Ahvaz kentinde cumartesi günü 25 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından İran
yönetimi, saldırıyı gerçekleştirmekle suçladığı El Ahvaziye terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle İngiltere
, Hollanda
ve Danimarka
'yı protesto etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dışişleri bakanlığı sitesindeki yazılı açıklamasında, Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekili'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Ahvaz saldırısını gerçekleştiren terör örgütü üyelerine ülkelerinde ikamet etmelerine izin verildiği için İran'ın şiddetli protestosunun aktarıldığını ifade etti. Kasımi, "DEAŞ Avrupa'da faaliyet yapsa nasıl bir hassasiyet gösterilir?" sözleriyle tepki gösterdi.