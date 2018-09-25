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Son Dakika: Başkan Erdoğan 'de ! Görüşmeler başladı...

Son Dakika Haberi: Türkiye'yi Cumhurbaşkanı 'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 17:13
Son Dakika: Başkan Erdoğan BM'de ! Görüşmeler başladı...

Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı temsil ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurula hitabının ardından, geleneksel olarak ilk konuşmayı Brezilya'nın temsilcisi yapacak.

İkinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a dördüncü konuşmacı olarak hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu salonuna geldi

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Son Dakika: Başkan Erdoğan BM'de ! Görüşmeler başladı...
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