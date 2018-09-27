Batı Trakya’da Türk okulları boykotta

150 bine yakın Türk'ün yaşadığı Batı Trakya
'daki azınlık okullarında Türk öğrencilere yönelik 1997'den bu yana uygulanan "Müslüman Çocukların Eğitimi" programı protesto
ediliyor. İskeçe'deki Merkez Azınlık İlkokulu'nun başlattığı boykot eylemine katılan okul sayısı 30'u aştı. Derse girmeme eylemine katılan okullar Yunan makamlarından azınlık çocuklarına yönelik çifte standardın son bulmasını talep ediyor.
Protestolarla ilgili SABAH'a konuşan İskeçe Türk Birliği Başkanı ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu şunları söyledi: "Frangudaki projesini Batı Trakya'daki çocuklara Yunancayı daha iyi öğretme amacıyla başlattılar. Müfredat çift taraflı hem Türkçe hem de Yunanca ancak belirli bir süre sonra Yunanca kısmının gelişip, Türkçenin aynı kaldığını gördük. Bu program 21 yıldır sürüyor. Anadili Türkçe olan çocuklarımızın Türkçe kitapları olduğu gibi kaldı ve azınlık eğitimi varsa bu çocukların kendi anadilinin de iyileştirilmesi gerekiyordu ancak program kapsamında bütün Yunanca kitaplar değiştirildi. Çocuklarımıza verilen Yunan dilindeki kitapların eğitim seviyesi çok aşağılarda, Atina'ya veya Yunanistan
'ın başka bir şehrine yurtdışından dil öğrenmeye gelen birileri için bu kitaplar olabilir ancak bizim çocuklarımız için çok yetersiz kaldığını düşünüyoruz ve eylemler bu yüzden yapılıyor. Frangudaki programı başladıktan sonra öğrencilerimiz Türk azınlık ilkokullarından devlet okullarına kaçmaya başladı. Bu program sözde azınlık okullarını güçlendirmek için başladı ama bu dönem içinde azınlık okullarından devlet okullarına geçiş hızlandı. Burada bir paradoks var." "DEMOKRATİK HAKKIMIZ"
Yunan makamlarının 25 yıldır azınlık taleplerini görmezden geldiğini ifade eden Ahmetoğlu, "Bunlar haklı demokratik taleplerimiz. biz mesela okutulan Türkçe kitapları için Türkiye
'den seminer talep ediyoruz ancak Yunanistan Eğitim Bakanlığı bunu yıllardır görmezden geliyor. Sorunlarımızın konuşulması için devletten istişare ortamı talep ediyoruz" dedi. TÜRKLERE TARİH DERSİ YOK
Yunanıstan, devlet okullarında okutulan kitapların azınlık okulları müfredatına alınmayarak eksik ve farklı bilgilerle kaleme alınan Frangudaki programını uyguluyor. Azınlık Türk okullarına yönelik müfredatta geçtiğimiz yıla kadar tarih ve coğrafya ders kitapları bulunmuyordu. Okul yönetimlerinin Frangudaki programı yetkililerinden talep ettiği tarih ve coğrafya kitapları için ise "bu derslerin çok da önemi yok" cevabı alındığı bildirildi. Okullarda bulunan öğretmenlerin dersleri kendi bilgileriyle ve temin ettikleri fotokopilerle anlattığı ifade ediliyor.