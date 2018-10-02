Yunan tanrılarının isimleri nelerdir? Yunan mitolojisi nedir?

Yunan mitolojisi, diğer Avrupa mitolojilerinden etkilenerek ortaya çıkmış bir inanış biçimidir. Yunan mitolojisinde bulunan hemen hemen tüm tanrılar Romalılarda da bulunmaktadır. Ancak Roma mitolojisinde farklı adlarla kullanılmaktadır. Sizler için tüm Yunan tanrıları, mitolojisi ve yaratıklarını bu yazımızda derledik.

Yunan mitolojisinde tanrılar ve görevleri

Zeus (Gökyüzü tanrısı) = Zeus antik Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Roma'daki adı ise Jüpiter olarak da bilinir. Şimşek tanrısı olarak da bilinen Zeus, çoğu resimlerde elinde bir şimşek bulunarak resmedilmiştir.

= Zeus antik Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Roma'daki adı ise Jüpiter olarak da bilinir. Şimşek tanrısı olarak da bilinen Zeus, çoğu resimlerde elinde bir şimşek bulunarak resmedilmiştir. Poseidon (Denizlerin tanrısı) = Antik Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon, diğer iki büyük Yunan tanrısı Zeus ve Hades'in kardeşidir. Poseidon hırs ve gücü temsil eder. Kara saçlı tanrı olarak bilinir.

Antik Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon, diğer iki büyük Yunan tanrısı Zeus ve Hades'in kardeşidir. Poseidon hırs ve gücü temsil eder. Kara saçlı tanrı olarak bilinir. Hades (Yer altı tanrısı) = Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yer altı tanrısıdır. Roma mitolojisinde varlıklı anlamına gelen Plüton ismi ona verilmiştir. Kelime anlamı olarak "Hades" görünmez manasına gelmektedir. Onu görünmez yapan bir miğferi ve Bident denen iki uçlu bir asası vardır. Bu asanın bir ucu ölümü, bir ucu yaşamı temsil etmektedir.

= Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yer altı tanrısıdır. Roma mitolojisinde varlıklı anlamına gelen Plüton ismi ona verilmiştir. Kelime anlamı olarak "Hades" görünmez manasına gelmektedir. Onu görünmez yapan bir miğferi ve Bident denen iki uçlu bir asası vardır. Bu asanın bir ucu ölümü, bir ucu yaşamı temsil etmektedir. Hephaistos (Demircilik ve ateş tanrısı) = Demircilik ve Ateş tanrısı olarak bilinen Hephaistos, demircilik zanaatıyla uğraşayarak tanrılara silah hazırlayan ateş tanrısıdır.

Demircilik ve Ateş tanrısı olarak bilinen Hephaistos, demircilik zanaatıyla uğraşayarak tanrılara silah hazırlayan ateş tanrısıdır. Ares (Savaş tanrısı) = Ares, yunan mitolojisinde savaş tanrısıdır. Zeus ve Hera'nın oğlu olan Ares, Mitolojide Athena ile giriştiği mücadeleler ve sevgilisi Afrodit ile olan kaçamakları ile ünlüdür.

Ares, yunan mitolojisinde savaş tanrısıdır. Zeus ve Hera'nın oğlu olan Ares, Mitolojide Athena ile giriştiği mücadeleler ve sevgilisi Afrodit ile olan kaçamakları ile ünlüdür. Hermes: Hermes, Zeus ve Maia'nın oğludur. Zeus'un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır, tanrıların en hızlısıdır. Bir de Caduceus adında büyülü bir altın değnek taşır. Gigantlar arasındaki karşıtı Hippolytos'dur.

Hermes, Zeus ve Maia'nın oğludur. Zeus'un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır, tanrıların en hızlısıdır. Bir de Caduceus adında büyülü bir altın değnek taşır. Gigantlar arasındaki karşıtı Hippolytos'dur. Afrodit: Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismi Venüs'tür.

Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismi Venüs'tür. Athena (Bilgelik ve savaş stratejisi): Athena, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis' tir.

Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis' tir. Apollon (Işık, Sanat, Şiir, Okçuluk, Tıp): Apollon mitolojide müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır.