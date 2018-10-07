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devlerine karşı ortak adım

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, devlerinin Avrupa Birliği () üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesine ilişkin Almanya ile yıl sonuna kadar bir çözüm bulacaklarını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 18:37

Fransız Europe 1 radyosuna açıklamalarda bulunan Le Maire, özellikle , Amazon, Facebook ve gibi şirketlerin üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi için Alman Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un da birkaç saat önce söylediği gibi Almanya ile yıl sonuna kadar bir çözüm bulma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Le Maire, bu konunun yeni Avrupa bütçesi konusundan daha acil olduğunu dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl eylülde yaptığı açıklamada, uluslararası şirketlerinin AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz." demişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

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İnternet devlerine karşı ortak adım
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