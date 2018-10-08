E-5’te Azeri mafya liderine operasyon

Azeri mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov, İstanbul'da E-5 üzerinden Edirnekapı istikametine doğru lüks aracıyla seyir halindeyken düzenlenen bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiren operasyon kapsamında yanında bir Özel Harekatçı Başkomiser bulunan mafya lideri gözaltına alındı.

Şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütüldüğü ve şüphelinin kırmızı bültenle aranan bir isim olduğu öğrenildi.

Salifov, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.