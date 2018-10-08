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E-5’te mafya liderine operasyon

mafya lideri lakaplı , ’da E-5 üzerinde Edirnekapı istikametine doğru lüks bir araçla ilerlerken kıskıvrak yakalandı. Mafya liderinin yanında Özel Harekatçı bir Başkomiserin bulunması dilkat çekti.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 20:56 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 22:26
E-5’te Azeri mafya liderine operasyon

mafya lideri lakaplı , 'da E-5 üzerinden Edirnekapı istikametine doğru lüks aracıyla seyir halindeyken düzenlenen bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiren operasyon kapsamında yanında bir Özel Harekatçı Başkomiser bulunan mafya lideri gözaltına alındı.

Şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütüldüğü ve şüphelinin kırmızı bültenle aranan bir isim olduğu öğrenildi.

Salifov, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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E-5’te Azeri mafya liderine operasyon
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