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INTERPOL Başkanı Hangwei istifa etti

Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) yetkilileri, ’de tutuklu bulunan INPERPOL Başkanı ’nin istifa ettiğini açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 22:14 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 01:58
INTERPOL Başkanı Hangwei istifa etti

Yaklaşık bir haftadır 'e gittiğinden beri haber alınamayan INPERPOL 'nin geçtiğimiz saatlerde, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından Fransa'nın Lyon kentinde bulunan INTERPOL Genel Sekreterliği, Teşkilat Başkanı Meng Hongwei'nin istifa ettiğini bildirdi.

Interpol Başkanı Mıng soruşturma altında


INTERPOL yetkilileri, Güney Koreli Kim Jong Yang'ın başkanlık görevini üstleneceğini ifade ederken, 18-21 Kasım tarihleri arasında Dubai'de bir toplantı gerçekleştirilerek yeni başkan atanacağını açıkladı.

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INTERPOL Başkanı Hangwei istifa etti
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