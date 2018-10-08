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'ta lar: 4 ölü, 7 yaralı

'ın başkenti 'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen larda biri asker 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 07:26 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 07:26
Irak'ta patlamalar: 4 ölü, 7 yaralı

Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Hatim el-Cabiri'nin, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Bağdat'ın 25 kilometre batısındaki Ebu Garib kasabasında bir güvenlik noktasında bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Yine Bağdat'ın güneyindeki Ebu Dişeyr semtinde meydana gelen da 2 sivil hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Benzer şekilde başkentin kuzeyindeki Cukuk bölgesindeki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan Bağdat'ın kuzeyinde toplu taşıma aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Cabiri, patlamaların terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini, 'ta büyük hezimete uğrayan örgütün bu türden terör olaylarıyla varlığını göstermeye çabaladığını söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkede askeri varlığının sonra erdiğini ilan etse de örgüt özellikle daha önce elinde tuttuğu bölgelerdeki uyuyan hücreleri vasıtasıyla ara ara saldırılarını sürdürüyor.

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Irak'ta patlamalar: 4 ölü, 7 yaralı
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