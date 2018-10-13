Doğal afetler doğal değil

ABD'nin güneydoğu kıyılarını vuran Michael Kasırgası
bölgeyi enkaza çevirirken yeni bir tartışma doğurdu. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükselirken, hayatı durma noktasına getiren kasırganın "doğal afet" olarak anılması gerektiği tartışmaları gündeme yansıdı. Michael Kasırgası'nın, Harvey, Irma ve Maria'dan sonra ABD'yi 15 ay içinde vuran 4. fırtına olduğunu belirten uzmanlar, bu felaketlerin insan kaynaklı afetler olduğuna dikkat çekti. KÜRESEL ISINMAYLA BİRLİKTE...
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MİT) atmosfer bilimi profesörü ve kasırgalar konusunda küresel uzman Kerry A. Emanuel, bu olaylar için "doğal afet" ifadesinin yanlış olduğunu belirtti. Yoğun kasırgaların iklim değişikliğine bağlı olarak geliştiğini söyleyen Emanuel, bunlara "yapay felaket" demenin daha doğru olacağını ifade etti. Emanuel ayrıca bu konuda bilim insanlarının fikir birliğinde olduğunu belirterek küresel ısınmanın "Michael" gibi yüksek kategorili olayların sıklığını artırdığını aktardı. Loughborough Üniversitesi'nden Ksenia Chmutina ise insanların kullandığı kömür, petrol, gaz gibi fosil yakıtların neden olduğu küresel ısınma sonucu bu afetlerin yaşandığını kaydetti. Chmutina "Doğayı felaketlere karşı suçlayarak bunun hakkında yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını söylüyoruz. Riskleri azaltmak için hiçbir şey yapamıyoruz. Durum böyle değil" diyerek afetlerin sorumlusunun insan kaynaklı olduğunu vurguladı. Stony Brook Üniversitesi
'nden Kevin A. Reed, iklimin hızla değiştiğini ve bunda insanın parmağı olduğunu aktardı.