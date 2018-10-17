ABD Temsilciler Meclisi'ne Arabistan teklifi

ABD'de Temsilciler Meclisi Massachussets eyaleti vekili Jim McGovern, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için meclise yasa tasarısı sunduğunu açıkladı.

Demokrat vekil, Temsilciler Meclisine resmen sunduğu yasa tasarısıyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

McGovern, açıklamasında, "Bakan Pompeo, Suudi Arabistan Hükümetinin 'Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması veya öldürülmesine ilişkin emir veya direktif vermediğini' tescil edene kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri yardım ve satışların yasaklanması için Temsilciler Meclisine yasa tasarısını resmen sundum." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi, tasarının içeriğini henüz kamuoyu ile paylaşmazken, tasarıya şu ana kadar 6 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi temsilcinin de destek verdiği belirtildi.

Dış İlişkiler Komitesine sunulan tasarının hem komitede hem de mecliste oylanıp kabul edilebilmesi için çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğini de alması gerekiyor.

Trump yönetimini Kaşıkçı konusunda eleştiren bazı Cumhuriyetçi meclis üyeleri ve senatörler, konunun bir an önce aydınlatılması ve gerekirse Riyad yönetimine karşı sert tedbirlerin alınması gerektiği yönünde birçok açıklama yapmışlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan'a yollamıştı.

Pompeo, Riyad'da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara'ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtilmişti.