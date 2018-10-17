CIA gizlice Nuh’un Gemisi’ni aradı

İngiltere'deki ?Daily Star gazetesi, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA
) Ağrı
Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları yaptığını, ancak dini kitaplarda adı geçen geminin varlığına ilişkin bir delile ulaşılamadığını duyurdu. Konuyla ilgili belgelerin incelendiğini bildiren gazete, iki ABD'li milletvekili Bob Wilson ve Bill Archer'ın yanı sıra, senatörler John Danforth ve Barry Goldwater'ın arama çalışmalarını desteklediğini, ancak bu yetkililere ulaşılamadığını açıkladı. Aramalarda KH-4 uydularının ve Lockheed U-2 casus uçaklarının kullanıldığı, ancak uydu görüntülerinin işe yaramadığını belirten Daily Star, haberinde araştırmalar sonucunda CIA'ye veya başka bilimsel araştırmalara ışık tutacak bir bilgiye ulaşılmadığını bildirdi. Belgelerde CIA'in konuyla ilgili başka çalışma yapmayı düşünmediği de ifade ediliyor. Gazete, bunun CIA'in Ağrı Dağı
'ndaki ilk incelemesi olmadığını belirterek, 7 Şubat 1994 tarihli belgenin, "Şimdiye kadarki incelemeler, Nuh'un Gemisi'nin varlığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını gösterdi" dediğini aktardı.