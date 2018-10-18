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'ta 5 can aldı

genelinde etkili olan yağışların neden olduğu felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:45
Tunus'ta sel 5 can aldı

Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muiz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin büyük kesiminde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren lar nedeniyle Kaf kentinde 2, Kassarin, Sidi Bu Zeyd ve Nabil kentlerinde ise 1'er kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Teria ayrıca Kassarin kentinde yaşlı bir adam ile Zağvan kentinde 6 yaşında bir çocuğun kayıp olduğunu, ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

9 KENTTE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki 9 kentte verildi.

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre başkent 'un yanı sıra Kassarin, Kaf, Sidi Bu Zeyd, Nabil, Manuba, Ben Arus, Aryana ve Silyana kentlerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kasrin Valisi Semir Bukadide, dün akşam yaptığı açıklamada, kentte etkili olan şiddetli sağanağın neden olduğu de 2 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Tunus'un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde geçen ay etkili olan sağanak sonucu meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetmiş, altyapı ciddi zarar görmüş ve büyük maddi hasar oluşmuştu.

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Tunus'ta sel 5 can aldı
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