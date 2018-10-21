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'e kiralanan arazilerle ilgili tartışmaya son nokta

Kralı 2. Abdullah, "El-Bakura ve El-Gamr arazilerini 'e kiralamayı öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldıklarını" açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 18:05
İsrail'e kiralanan arazilerle ilgili tartışmaya son nokta

, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "El-Bakura ve El-Gamr her zaman önceliklerimizin başında gelmiştir. 'nın 2 ekiyle ilgili kira sözleşmelerini bitirme kararımız, ve Ürdünlüler için gereken her şeyi yapma isteğimizden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

14 YIL ÖNCE KİRALAMIŞTI

Ürdün, 1994 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın 1B ve 1C ekleri gereği El-Bakura ve El-Gamr arazilerini 'e kiralamıştı.

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25 EKİM'DE BİTİYOR

Söz konusu kira sözleşmelerinin tarihinin 25 Ekim'de son bulacak olması, sözleşme akitlerinin yenilenip yenilenmeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

YENİLENMEYECEK

Bu kapsamda geçen hafta milletvekilleri ve Avukatlar Sendikası, kira sözleşmelerinin yenilenmemesi amacıyla, siyasi ve hukuki girişimlerde bulunmuştu.

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İsrail'e kiralanan arazilerle ilgili tartışmaya son nokta
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