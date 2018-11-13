Son dakika: Gazze'de ateşkes ilan edildi

Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığı duyuruldu.

Açıklamada İsrail ateşkese bağlı kaldığı sürece kendilerinin de buna uyacağı belirtildi.

Hamas lideri İsmail Heniyye de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması halinde ateşkes durumuna dönülebileceğini kaydetmişti.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.