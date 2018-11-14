Türkiye’den İsrail vahşetine sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

İsrail'in yıllardır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hedef olmayan yer neredeyse kalmadı. İsrail özel kuvvetlerinin pazar günü kadın kılığında Gazze'ye girerek üst düzey Filistinlilere suikast girişiminde bulunmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. İsrail uçaklarının pazar gecesi Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarında aralarında İzzeddin Kassam Tugayı komutanlarından Nur Bereke 'nin de bulunduğu 7 kişi şehit olmuştu. Çatışmalarda bir İsrail askeri de yaşamını yitirmişti. İsrail jetleri pazartesi gecesi de Gazze'ye bomba yağdırmaya devam etti. 7 Filistinli daha şehit oldu. Gazze'den de 300'den fazla roket Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatıldı. Gazze'den atılan roketlerle İsrail'in kontrolündeki Aşkelon kentinde çalışan bir Filistinli öldü. İsrail ordusu, Gazze'de Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 100'den fazla yere saldırdı, İsrail uçaklarının şu ana kadar hedef aldığı yerler arasında ise çocuk parkı, evler, işyerleri, okul, El Aksa Televizyonu, 7 katlı bir bina, kreş ve anaokulu var.Öte yandan İsrail'e en sert tepki yine Türkiye'den geldi:Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmeli. İsrail, Gazze halkına yönelik saldırıları derhal durdurmalıdır. İsrail'in işgalci politikalarına bütün dünya 'dur' demelidir" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan "Uluslararası toplumu İsrail'in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" mesajı paylaşıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Dünyanın iki devletli çözüm dışındaki herhangi bir çözüm alternatifinin olmayacağına yönelik İsrail'e yönelik güçlü bir mesaj vermesi gerekiyor" dedi.Genel Sekreter Antonio Guterres, Gazze'deki gerilimin bir an önce engellenmesi gerektiğini belirtti. Geçici üyeler Kuveyt ve Bolivya da son gelişmeler üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail özel kuvvetlerinin Filistin'de tahrik edici eylemi nedeniyle gerginliğin tırmanmasından "derin endişe" duyulduğu kaydedildi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden, "Gazze Şeridi'ndeki şiddet acilen sona erdirilmeli" açıklaması yapıldı.İsrail'in pazar gecesi Gazze'deki Han Yunus'a yönelik hava saldırılarının ardından Hamas, Jabalia'da İsrailli askerlerin bulunduğu otobüsü vurdu. Otobüsün boşaldıktan sonra havaya uçurulduğu görüldü. Uzmanlara göre Hamas, "Tansiyonun daha fazla yükselmesini istemediğimiz için askerler indikten sonra vurduk" mesajı verdi.Filistinli gruplar Gazze'de ateşkes sağlandığını açıkladı. Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası, İsrail bağlı kaldığı sürece ateşkese uyulacağını bildirdi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise "İsrail'e ciddi bir ders verdik. Bu İsrail'e mesajdır. Direniş gruplarının tutumu, İsrail'in davranışına göre belirlenecek" dedi.