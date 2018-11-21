Yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler şaştı kaldı...
Dünyadan ilginç haberlere bir yenisi daha eklendi. Filipinler'de bir keçinin yavrusu yarı insan yarı domuz olarak doğdu. Görenleri endişeye düşüren manzara köy halkının büyük panik yaşamasına neden oldu. Çünkü 'mutant şeytan' olarak adlandırdıkları yavrunun köylerine uğursuzluk getireceğini düşünüyorlar.
Giriş Tarihi: 21.11.2018 09:41Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 10:09
Yarı domuz yarı insan olan bebeği tüm köyün görmeye geldiğini söyleyen Josephine Repique de yavrunun ne olduğu hakkında kimsenin fikir sahibi olmadığını anlatarak tüm köyün durumu korkuyla karşıladığını söyledi.