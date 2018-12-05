Son Dakika Haberi |Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme! 2 Suudi için yakalama talebi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme! 2 Suudi için yakalama talebi

YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, Ahmed el-Asiri ve Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, bu kişiler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

SUUDİ İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISI AHMED EL-ASİRİ KİMDİR?

Yakalama talebi çıkarılan isimler arasında Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı General Ahmet el Asiri ile Kraliyet ailesi danışmanı Saud el Kahtani de yer alıyor.

Bu isimlerden özellikle Asiri, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Asiri'nin Suudi Arabistan'ın güç dengeleri içerisinde bilinen bir isme dönüşmesi Mart 2015'te Yemen'de Husi isyancılara karşı askeri müdahalenin başlamasıyla oldu.

Asiri, Yemen'deki operasyonu yürüten koalisyonun sözcülüğü görevini üstlendi. O dönemde Savunma Bakanı olan Prens Muhammed'in en yakın çalışma arkadaşlarından birine dönüştü.

Yemen'deki askeri müdahalede rol alan isimlerin büyük bir kısmı Suudi Arabistan'ın iktidar yapılanmasında bugün önemli yerlerde bulunuyor.

SUUD EL-KAHTANİ KİMDİR?

Veliaht Prens Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani, muhaliflere tehdit için Twitter'da kurulan trol ordusunun başındaydı.

Kahtani, 3 bin dolar maaş alan binlerce trole, kime saldıracakları ve hangi konuda tweet atacakları hakkında talimat veriyordu.