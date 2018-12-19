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haber... : 'den çekilmeye başladık

haberi... ABD Başkanı Trump'ın "'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" açıklamasından sonra 'dan da bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada "ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. DEAŞ'la mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı." ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray, söz konusu kararın Başkan Erdoğan ile Trump görüşmesinin ardından alındığını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 20:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 20:52
Son dakika haber... Beyaz Saray: Suriye'den çekilmeye başladık

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, "DEAŞ'la mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." dedi.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunmalarının tek nedeni olan DEAŞ'ı yendiklerini belirtmesinin ardından, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Sanders, "5 yıl önce DEAŞ Orta Doğu'da çok güçlüydü ve şimdi ABD bu bölgede halifelik ilan eden bu grubu yendi." ifadesini kullandı.

Trump'tan flaş açıklama! Suriye'den çekiliyoruz

DEAŞ'a karşı Suriye'de alınan galibiyetlerin, Küresel Koalisyon'un sona erdiğine işaret etmediğini aktaran Sanders, "DEAŞ'la mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." değerlendirmesini yaptı.

ABD askerleri Suriye'den çekiliyor!

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan medyası da ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını ileri sürmüştü.

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Son dakika haber... Beyaz Saray: Suriye'den çekilmeye başladık
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