Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'tan flaş açıklama! Suriye'den çekiliyoruz

'tan flaş açıklama! 'den çekiliyoruz

'nin operasyon yapacağı noktalarda bulunan ABD askerlerinin çekileceği haberine ilişkin ABD Başkanı Donald 'tan flaş bir açıklama geldi. Trump "'ı yendik. 'de bulunmamızın amacı buydu" dedi ve Suriye'den çekilecekleri haberini doğruladı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 19:30
Trump'tan flaş açıklama! Suriye'den çekiliyoruz

Dünya medyasında öğle saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bir ordu yetkiliseine dayandırarak verdiği "Talimat aldık çekileceğiz" açıklamasının üzerinden henüz saatler geçmişti ki en yetkili ağız olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump çekilmeyi doğruladı.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika flaş Suriye açıklaması: 'DEAŞ'ı yendik. Suriye'de bulunmamızın amacı buydu'

İşte Trump'ın açıklamaları;

DEAŞ'I YENDİK! SURİYE'DE KALMAMIZA GEREK YOK

"Suriye'de bulunmamızın amacı DEAŞ'ı yenmekti. DEAŞ'ı yendik."

BEYAZ SARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Suriye'den çekilmeye başladık" denildi.

SON DAKİKA! Bordo bereliler eğitti! ÖSO 15 bin askerle operasyona hazır! İşte ilk görüntüler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan flaş açıklama! Suriye'den çekiliyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN