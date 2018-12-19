Trump'tan flaş açıklama! Suriye'den çekiliyoruz

Dünya medyasında öğle saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bir ordu yetkiliseine dayandırarak verdiği "Talimat aldık çekileceğiz" açıklamasının üzerinden henüz saatler geçmişti ki en yetkili ağız olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump çekilmeyi doğruladı.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika flaş Suriye açıklaması: 'DEAŞ'ı yendik. Suriye'de bulunmamızın amacı buydu'

İşte Trump'ın açıklamaları;

DEAŞ'I YENDİK! SURİYE'DE KALMAMIZA GEREK YOK

"Suriye'de bulunmamızın amacı DEAŞ'ı yenmekti. DEAŞ'ı yendik."

BEYAZ SARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Suriye'den çekilmeye başladık" denildi.