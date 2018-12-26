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, 'da 51 ameliyat gerçekleştirdi

'daki Nyala-Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Derneği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca desteklenen projede, bölge şartlarında tedavi edilemeyen 51 zorlu ameliyatı gerçekleştirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 17:45
Yeryüzü Doktorları, Sudan'da 51 ameliyat gerçekleştirdi

Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) desteklenen projede, Sudan'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine 51 ameliyat gerçekleştirdi.

5 NOKTADA 5 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYOR

Dernekten yapılan açıklamaya göre, doktorlar, 5 nokta 5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'da fistül hastalarına umut oldu.

Bölgede çalışan gönüllü doktorlar, 2014'de açılan Nyala-Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 hafta boyunca çalışma yürüttü.

51 ZORLU AMELİYAT...

TİKA'nın desteklediği projede 4 jinekolog, 2 hemşire ve 1 anestezistten oluşan sağlık ekibi, bölge şartlarında tedavi edilemeyen 51 zorlu ameliyatı gerçekleştirdikten sonra yurda döndü.

BAZILARI İLK KEZ YAPILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Furkan Terzi, gerçekleştirilen bazı ameliyatların bölgedeki zorlu şartlar dikkate alındığında büyük önem taşıdığını belirterek, "Sudan'da fistül hastalığı çok yaygın bulunuyor. Erken yaşta hamilelik, doğum esnasında sağlık hizmetine ulaşamama, yanlış doğum yöntemleri gibi nedenlerden ötürü ortaya çıkan fistül hastalığı, kadınları sosyal yaşamlarında büyük sıkıntılara sokuyor. Bu tür hastalara ağırlık verdiğimiz projede çok sayıda Sudanlı kadın tedavi edildi" dedi.

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