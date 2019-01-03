İdlib’de muhalifler HTŞ ile çatışıyor

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Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinden olan İdlib'de Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki Nureddin Zengi grubu ile El Kaide bağlantılı HTŞ örgütü arasında 2 gündür şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rusya merkezli Sputnik ajansı çatışmalarda Nureddin Zengi'nin en önemli komutanlarından Ahmed Homsi'nin öldüğünü duyurdu.Daret İzze bölgesinde çatışmalar yoğunlaşırken, sivillerin mahsur kaldığı kaydedildi. HTŞ militanları, Nureddin Zengi üyelerinin büyük kısmının Münbiç'e geçmesiyle birlikte saldırıya geçti. Sivillerin de dahil olduğu 31 kişi öldü. HTŞ'nin, Şey Bereket Dağı'nın tamamını ve Daret İzze bölgesinin büyük kısmını ele geçirdiği kaydedilirken, Nureddin Zengi Hareketi mensupları "Dimdik duracağız, ayrılmayacağız" sloganları attı.Öte yandan ABD Başkanı Trump, kabine toplantısında Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Onların (YPG/PKK) elindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. İran'a satmamalarını istedik. Yine de Kürtleri korumak istiyoruz ama sonsuza kadar Suriye'de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölüm. Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. 4 ay dediğimi söylüyorlar, bunu söylemedim" dedi.