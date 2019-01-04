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ısırınca et yemeye başladı

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Giriş Tarihi: 4.1.2019
Örümcek ısırınca et yemeye başladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Sylwia Tabor isimli vegan kadın örümcek ısırınca et yemeye başladı. 2017'de bir doğa kampına giden 32 yaşındaki kadın, bir örümcek tarafından ısırıldı. Kısa bir süre sonra vücudunda şişme ve morarmalar beliren kadına et yiyen bir virüs bulaştığı tespit edildi. Vücuduna enfeksiyon yayılan Tobor, üç saatlik bir operasyon geçirerek ölümden kurtuldu. Ancak yıllardır meyve, kuruyemiş ve sebzeyle beslenen kadın, proteinsiz kalınca kendini güçsüz hissetmeye başladı. Eski gücüne kavuşmak ve bu eksikliği gidermek için et yemeye başlayan Tobor, şu an her gün yaklaşık bir kilo kırmızı et tüketiyor.
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Örümcek ısırınca et yemeye başladı
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