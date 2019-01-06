Weber: 'Seçilirsem Türkiye ile ilişkileri keseceğim' vaadi

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, mayıs ayında yapılacak seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini sonlandıracağını söyledi. Cumartesi günü CSU Bavyera Eyalet Meclisi grubunun kapalı oturumu için bulunduğu Seeon manastırında gazetecilere bir açıklama yapan Weber "Avrupa Komisyonu'nun olası yeni başkanı olarak Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini durduracağımı açık bir şekilde beyan ediyorum" dedi. Türkiye ile ortaklığın önemli olduğunu vurgulayan Weber tam üyeliğin söz konusu olamayacağını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi'nin adayı olan Manfred Weber, mayıs ayında yapılacak parlamento seçimlerinde Jean-Claude Juncker'den boşalacak Avrupa Komisyonu başkanlığı koltuğu için yarışacak.