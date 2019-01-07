Havalimanı'nda alıkonulmuştu! 18 yaşındaki Suudi genç kız otel odasında...

Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda ülkedeki Suudi Arabistan diplomatları tarafından zorla alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed al-Qunun, Birleşmiş Milletler'den (BM) herhangi bir ülkeye sığınma talebinde bulundu.

Resmi olmayan Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan vatandaşı genç kız Rahaf Muhammed al-Qunun, Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda Suudi Arabistan Bangkok Büyükelçiliği diplomatları tarafından zorla alıkonuldu.

OTEL ODASINA BARİKAT KURULMUŞ

Ailesinin yanına dönmek istemeyen el Kunun, alıkonulduğu otel odasına barikat kurmuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), El Kunun'un BM yetkilileriyle buluşuncaya kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.