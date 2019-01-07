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Havalimanı'nda alıkonulmuştu! 18 yaşındaki Suudi otel odasında...

Ülkesine gönderilmemek için Bangkok'taki otel odasına barikat kuran 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun, yönetimi tarafından Bangkok'tan Kuveyt'e geri götürülmek üzere zorla alıkonulduğunu savundu. Dünyada bir numaralı gündem olan , ailesiyle tatile gittiği Kuveyt'ten uçağa binip kaçmıştı. İnsan hakları örgütleri, el Kunun'un Avustralya'ya gidişine izin verilmesini istiyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 11:06
Havalimanı'nda alıkonulmuştu! 18 yaşındaki Suudi genç kız otel odasında...

Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda ülkedeki diplomatları tarafından zorla alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed al-Qunun, Birleşmiş Milletler'den (BM) herhangi bir ülkeye sığınma talebinde bulundu.

Resmi olmayan Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed al-Qunun, Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda Suudi Arabistan Bangkok Büyükelçiliği diplomatları tarafından zorla alıkonuldu.

OTEL ODASINA BARİKAT KURULMUŞ

Ailesinin yanına dönmek istemeyen el Kunun, alıkonulduğu otel odasına barikat kurmuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), El Kunun'un BM yetkilileriyle buluşuncaya kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.

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Havalimanı'nda alıkonulmuştu! 18 yaşındaki Suudi genç kız otel odasında...
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