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Son dakika: 'dan Arapça ayet ve 'Allah' yazılı paspas skandalı

Merkezi 'de bulunan e-ticaret sitesi , üzerinde Arapça ayet ve "Allah" yazılı banyo paspaslarını, ABD'deki toplumundan gelen tepkiler üzerine satıştan kaldırdı.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 20:33
Son dakika: Amazon'dan Arapça ayet ve 'Allah' yazılı paspas skandalı

Merkezi ABD'de bulunan e-ticaret sitesi Amazon, üzerinde Arapça ayetler ve "Allah" yazılı banyo paspaslarını satışa sunmasının ardından ABD'deki Müslüman toplumundan büyük tepki aldı.

ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yaptığı açıklama üzerine Amazon söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.

Öte yandan söz konusu ürünlerin satışının durdurulması için Change.org'da başlatılan kampanyada yaklaşık 73 bin imza toplandı.

Amazon, 2016'da da Arapça Allah yazılı paspasları İngiltere'de satışa sunmasının ardından büyük eleştiri almıştı.

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Son dakika: Amazon'dan Arapça ayet ve 'Allah' yazılı paspas skandalı
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