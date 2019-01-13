Tahran'da modern nükleer yakıt kullanılması

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Salihi, "İran, ilk defa Tahran reaktöründe kullanılacak yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesini başlattı." dedi.

Salihi, Tahran'daki tıbbi araştırma reaktöründe bugüne kadar eski yakıt kullanıldığını, "yeni nesil yakıt" kullanımına geçmenin üretime olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, Arak reaktöründe, nükleer tıp alanında dokudaki biyokimyasal değişiklikleri göstererek metabolik ve fonksiyonel bilgi sağlayan bir görüntüleme yöntemi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) için gerekli olan oksijen 18'i yüzde 95 saflıkta ürettiklerini kaydetti.