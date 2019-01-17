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: Kaçırılan 6 denizcimizle iletişim kuruldu, yaşıyorlar

Korsanlar, 2 Ocak'ta Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizciyi, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında kaçırmıştı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 10:06
Rusya: Kaçırılan 6 denizcimizle iletişim kuruldu, yaşıyorlar

Rusya Denizciler Birliği başkanı Yury Sukhorukov, yaptığı açıklamada, 2 Ocak'ta Gine Körfezi'ndeki korsanlar tarafından kaçırılan Rus denizcilerin 'kabul edilebilir' şartlarda yaşadıklarını belirtti.

Sukhorukov, korsanların, ele geçirilen geminin sahibi olan şirketle iletişim kurduğunu söyledi ve ekledi: "Korsan grubunun temsilcileri, geminin sahibi olan şirketle iletişim kurdu. Müzakereler başlatıldı. Kaptanın, gemi sahibiyle konuşmasına izin verildi. Her şeyin aşağı yukarı doğru olduğunu, insanların kabul edilebilir koşullarda tutulduğunu doğruladı."

Korsanlar, 2 Ocak gecesi Benin karasularında Panama bayraklı MSC Mandy konteyner gemisine saldırıp, gemiyi ele geçirmişti. Yirmi dört kişi gemideydi ve korsanlar Rus olan 6 kişiyi rehin almıştı.

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Rusya: Kaçırılan 6 denizcimizle iletişim kuruldu, yaşıyorlar
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