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'li senatör Beştepe'de! Kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı ' 'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lindsey Graham ile yaptığı görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 17:46
ABD'li senatör Lindsey Graham Beştepe'de! Kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2,5 saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu.

Erdoğan'la görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti. Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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ABD'li senatör Lindsey Graham Beştepe'de! Kritik görüşme sona erdi
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