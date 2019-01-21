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Son dakika: 'da 'nda 2 gemi alev aldı

'dan yapılan açıklamada 31 mürettebatı bulunan 2 gemi alev aldı. Gemide Türk ve vatandaşları da bulunuyor..

Giriş Tarihi: 21.1.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 19:53
Son dakika: Rusya'da Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı iki yük gemisinde yangın çıktı.

Kerç Boğazı'nda demirleyen gemilerden birinde çıkan yangın bir başka gemiye sıçradı. Krasnodar'ın Karadeniz kıyısına 14 mil açığında meydana gelen yangında Tanzanya bayraklı gemide 14 Hindistan ve 7 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 mürettebat olduğu öğrenildi.

Son dakika: Rusya'da Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı

Denize atlayarak yangından kurtulan mürettebatın kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gemilerin birinde patlamalar meydana gelirken, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Rusya'da Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı
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