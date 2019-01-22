Kerç Boğazı’nda gemi faciası

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Kırım'ın Kerç Boğazı bölgesinden akşam saatlerinde hareket edenTanzanya bayraklı 'Candy' ve 'Maestro' isimli gemilerde kısa süre sonra patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda, gemilerden biri tamamen alev topuna dönüşürken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı.Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, "Gemiler Tanzanya bayrağı taşıyor. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kurtarıldı, 5 mürettebat da kayıp" bilgisini paylaştı. "Candy" isimli gemide 17 kişinin bulunduğu; bunlardan 9'unun Türk vatandaşı ve 8'inin Hindistan vatandaşı olduğu, "Maestro" gemisinde ise 7'si Türk, 7'si Hindistan uyruklu olmak üzere 14 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.Novorossiysk Koordinasyon Merkezi, olay yerine 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiğini açıkladı.Gemilerin sıvılaştırılmış gaz taşıdığı bildirildi. Interfaks ajansı, gemilerden birinden diğerine yakıt aktarırken patlama meydana geldiğini yazdı. Ajans, patlamanın 'güvenlik prosedürlerinin ihlali' nedeniyle olmuş olmasından şüphelenildiğini yazdı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Konuyu yakından takip ediyoruz. Rus yetkililerle irtibat halindeyiz. Gemilerin Tanzanya bayraklı olduğu bilgisi geldi ama sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Büyükelçiliğimizin verdiği bilgiye göre bir gemide patlama olmuş, diğer gemi bundan etkilenmiş. 31 mürettebatın 16'sı Türk."