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Son dakika: Başkanı Trump yine basına yüklendi

Başkanı , basının 'ın açıklamalarını çarpıttığını iddia ederek, Beyaz Saray sözcüsü 'a daha az basın brifingi düzenlemesi talimatı verdiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 20:47
Son dakika: ABD Başkanı Trump yine basına yüklendi

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sarah Sanders'ın podyuma artık çok çıkmamasının nedeni basın. Özellikle de bazı basın mensupları onu çok kaba ve yanlış yansıtıyor. Ona kendisini sıkıntıya sokmamasını söyledim. Söz nasıl olsa dışarı çıkıyor. Çoğu bizi asla doğru, adil yansıtmayacak ve bu yüzden 'yalan haber' kavramı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu paylaşımından bir süre önce de Davos ziyaretini iptal etmesine ilişkin basına yönelik eleştirilerde bulundu.

Ülkesinin anlatılacak çok büyük bir ekonomi hikayesinin bulunduğunu belirten Trump, "Geçen sefer Davos'a gittim. 'Yalan Haberler' gitmemem gerektiğini söyledi. Bu yıl hükümetin kapalı olmasından dolayı gitmeme kararı aldım. 'Yalan Haberler' orada olmam gerektiğini söylüyor. Gerçek şu ki halk medyayı medyanın onları anladığından daha iyi anlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump başta CNN olmak üzere, ana akım medyanın liberal kesimini "Yalan Haber" şeklinde nitelendiriyor.

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Son dakika: ABD Başkanı Trump yine basına yüklendi
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