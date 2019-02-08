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Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden vermiş

Suudi Veliaht Prens'in o sözleri kan donduran cinsten... Amerikan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, danışmanlarından Turki Aldakhil ile Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmayı ele aldı. Veliaht 'ın Suudi Arabistan konsolosluğunda acımasızca ve canice öldürülen 'nın ülkesine geri dönmesi için kandırılamazsa, zorla ülkeye döndürülmesini, ikisi de olmazsa Suudi gazetecinin peşinden "bir kurşun" ile gideceğini söylediği iddia edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 10:39
Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden vermiş

Amerikan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci cinayetinden bir yıl önce Suudi gazetecinin ülkesine dönmemesi durumunda ona karşı "kurşun" kullanılmasını söyleyerek, Kaşıkçı'ya karşı öldürme niyetini belli ettiğini yazdı.

The New York Times'ın Amerikan ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Bin Selman'ın geriye dönük konuşmalarını inceleyen Amerikan istihbarat birimleri Suudi Prens'in Kaşıkçı cinayetinin sinyallerini olaydan 1 yıl önce verdiğini ortaya çıkardı.

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Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden vermiş
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