Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden vermiş

Amerikan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Suudi gazetecinin ülkesine dönmemesi durumunda ona karşı "kurşun" kullanılmasını söyleyerek, Kaşıkçı'ya karşı öldürme niyetini belli ettiğini yazdı.

The New York Times'ın Amerikan ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Bin Selman'ın geriye dönük konuşmalarını inceleyen Amerikan istihbarat birimleri Suudi Prens'in Kaşıkçı cinayetinin sinyallerini olaydan 1 yıl önce verdiğini ortaya çıkardı.