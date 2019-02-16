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'dan flaş açıklaması

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, 'nin ilinde uluslararası insani hukuka saygı gösterecek." dedi. Rusya, ile İran devlet başkanlarının Soçi kentinde bir araya gelerek, İdlib için mevcut durumu masaya yatırdıklarını hatırlatan Lavrov, söz konusu kararda Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeye başlamasının da olduğunu ve ordunun bunun için çalıştığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 19:44 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 19:56
Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin geçen yıl alınan kararın uygulanması konusundaki çabaların devam ettiğini söyledi.

Lavrov, "Rusya, Suriye'nin İdlib ilinde uluslararası insani hukuka saygı gösterecek." ifadesini kullandı.

TÜRK- RUS ORTAK DEVRİYESİ

Rusya, Türkiye ile İran devlet başkanlarının Soçi kentinde bir araya gelerek, İdlib için mevcut durumu masaya yatırdıklarını hatırlatan Lavrov, söz konusu kararda Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeye başlamasının da olduğunu ve ordunun bunun için çalıştığını söyledi.

Lavrov, Rusya'ya Batı tarafından uygulanan ambargolara da değinerek, "Avrupalılar, kendilerinin Rusya ile anlamsız bir meydan okumaya sürüklenmelerine izin verdiler ve böylece milyarlarca zarara uğradılar." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya'dan flaş İdlib açıklaması
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