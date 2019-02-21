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Esad zulmünü yaşayan kadınlar: İnsanlık dışı muamele gördük

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Esad zulmünü yaşayan kadınlar: İnsanlık dışı muamele gördük
Suriye'de 8 yıldır süren savaşta hapishanelerde kalan binlerce kadın ve çocuk için İstanbul'dan "Vicdan Hareketi" ses yükseltti. 105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK'nın katkısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen basın açıklamasında 7 binin üzerinde kadının hala hapishanelerde olduğu ifade edildi. Hareketin manifestosunu okuyan Vicdan Hareketi Sözcüsü Avukat Gülden Sönmez "Biz hemen şimdi, Suriyeli mahpus kadın ve çocuklar için özgürlük istiyoruz" dedi. Yaşadıkları zulmü SABAH'a anlatan Suriyeli kadınlar, "Her gün insanlık dışı muamele gördüklerini ve 7 binin üzerindeki kadının derhal salıverilmesi gerektiğini" söyledi.

Açıklamaya birçok yabancı milletvekili ve aktivistin yanı sıra Nelson Mandela'nın Torunu Nkosi Mandela da katıldı.
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Esad zulmünü yaşayan kadınlar: İnsanlık dışı muamele gördük
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