Mısır, Af örgütünün çağrılarını dinlemedi! 9 genci idam etti

Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi olduğu belirtilen hükümlüler, Kahire İstinaf Cezaevi'nde asılarak idam edildi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da idam edilenler arasında yer aldı. İdam edilen diğer isimler şöyle: "Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed." İhvan'dan yapılan açıklamada idamların infazı kınanırken, "Masumların kanının dökülmesinden ve ülkenin içinde bulunduğu her alanda yaşanan kötü gidişattan Mısır makamları sorumludur" ifadesi yer aldı

Uluslararası Af Örgütü, Mısır makamlarından, 9 muhalif hakkında verilen ve çarşamba günü sabah saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istemişti.

Mısır 9 muhalif genci idam etti! Mısır Af Örgütü'nün çağrılarını dinlemedi

İŞKENCE İLE KABUL ETTİRDİLER

İdam gerekçeleri ise 2015 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Bereket olayı. Ancak Bereket'i öldürmekle suçlanan kişiler, daha önce yaptıkları açıklamalarda söz konusu itirafları işkence altında kabul etmeye zorlandıklarını söylemişlerdi.

SİSİ'DEN İLK YORUM



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, idamlara ilişkin değerlendirmesinde, "Hiç kimse, yargının işleyişine ve bağımsızlığına müdahale edemez" ifadesini kullandı. Sisi, hukukun üstünlüğünün yönetimin temeli olması nedeniyle ülkesinin yargı kurumlarının yanında olduğununu ifade etti.