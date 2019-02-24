12 yaşında nükleer füzyon reaktörü yaptı

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ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Jackson Oswalt adlı genç evinde nükleer füzyon reaktörü yaptı. Genç mucit, ilk olarak gerekli olan malzemelerin bir listesini çıkardı. Ailesinin de desteklediği Oswalt, internet alışveriş sitesi olan eBay'dan eski vakum ve pompa gibi ürünler satın aldı. Malzemelerin hepsinin kullanım için yeterli olmadığını belirten mucit, malzemeler üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Son çalışmaları tamamlayan Oswalt, füzyon enerjisini serbest bırakan yüksek sıcaklığa sahip atomları parçalayabilen vakum, pompa ve farklı bölmelerden oluşan çelik bir makine yapmayı başardı. Yüksek seviyede enerji üreten makine, tıpkı güneş sistemi ve yıldız sisteminde olduğu gibi güçlü bir enerji yayabiliyor. Oswalt, nükleer füzyon reaktörü geliştiren dünyanın en genç insanı olan 14 yaşındaki Taylor Wilso'ın unvanını da elinden aldı. Çocuklarının başarısından gurur duyan aile, malzemeler için 10 bin dolar harcama yaptı. Çalışmasıyla ilgili soruları cevaplayan genç mucit, bunu yapma nedeninin diğer insanların füzyon reaktörleriyle neler yaptıklarını öğrenmek olduğunu söyledi.