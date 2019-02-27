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Keşmir bölgesinde gerilim! savaş uçağı düştü

Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 09:13

Dün Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Pakistan hava sahasını ihlal etti ve bomba bıraktı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını belirtti. Bu açıklamaların ardından bugün Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.

HAVA SAHASI İHLAL EDİLDİ!

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

Hint savaş uçakları Pakistan topraklarına bomba bıraktı

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Keşmir bölgesinde gerilim! Hindistan savaş uçağı düştü
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