NASA Mars’ın hava durumunu bildiriyor

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Insight, 18 Şubat'tan bu yana Mars'ın hava durumunu bildiren bir yayın yapıyor. Yayına başladığı ilk gün Mars'ın sıcaklığının ortalama seviyede seyir ettiğini gösteren Insight, 17 Celsius olan hava sıcaklığının yanı sıra rüzgârın hızını saatte 60 km olarak bildirdi. Insight hava aracının gönderdiği verileri değerleri NASA adına değerlendiren New York'taki Cornell Üniversitesi'nden Don Banfield, "Bu veriler bize yabancı bir gezegene seyahat ediyormuş hissi veriyor. Mars'taki hava olayları Dünya'dakinden çok farklı. Bu gezegende çok fazla kum fırtınaları olduğunu gösteriyor. Insight'ın üzerindeki sensörler bu fırtınaları gözlemlememizi sağlıyor" diye konuştu. mars.nasa.gov adresinden hava durumu yayını yapan Insight, Dünya'ya göre 3 gün geriden bildirim yapıyor. DIŞ HABERLER