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Trump’tan açıklaması

ABD Başkanı , ’nin ile yaşadığı krizi üzerine ilişkin, “’e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi. Bu sorun değil, ama süreç farklı bir şekilde de müzakere edilebilirdi.” dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 21:12
Trump’tan Brexit açıklaması

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit krizi tırmanmaya devam ederken Başbakan Theresa May'in AB ile yürüttüğü müzakere sürecine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yorum geldi.

Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya gelen Trump konuya ilişkin, "Müzakereler açısından bakıldığında tüm sürecin bu kadar kötü gitmesi beni şaşırttı. Theresa May'e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi. Bu sorun değil ama süreç farklı bir şekilde de müzakere edilebilirdi" ifadelerini kullandı.

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Trump’tan Brexit açıklaması
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