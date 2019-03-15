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Son Dakika: Başbakanı'ndan ilk açıklama!

Başbakanı , 2 ayrı camiye yapılan saldırıya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu! 10 kişinin Linwood camiinde, 30 kişinin de Al Noor Camii’nde öldüğünü belirten Ardern,20'si ağır 48 kişide yaralandığını açıkladı. Başbakan Ardern'in yaptığı açıklamada saldırganların hristiyanlık dinine mensup olduğu bilgisini duyurdu. Başbakan ayrıca katliamı yapan ve bu anlara ait görüntüleri paylaşan saldırganın twitter hesabının kapatıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 15.3.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 09:58
Son Dakika: Yeni Zelanda Başbakanı'ndan ilk açıklama!

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi' dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 10 kişinin Linwood camiinde, 30 kişinin de Al Noor Camii'nde öldüğünü söyledi. Başbakan saldırıda 27 kişinin de yaralandığını söyledi.

BU SALDIRI MİLLET OLARAK KİMLİĞİMİZİ YANSITMAMAKTADIR"

Öte yandan Ardern konuşmasında "Biri kadın 4 kişi yakalandı. Yeni Zelanda barışçıl bir toplum. Bu saldırı millet olarak kimliğimizi yansıtmamaktadır. Birçok Yeni Zelandalı bu olay sonrası şoka uğradı. Kesinlikle kimliğimizi yansıtmayan bir olaydır. Acil durum ilan edilmiş durumda. Failleri şiddetle kınıyor, lanetliyorum" ifadelerine yer verdi..

KATLİAM SONRASI HESABI KAPATILDI

Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın Twitter hesabının kapatıldığı görüldü. Bu şiddet olayı hiç bir şekilde Yeni Zelandan halkının düşüncelerini yanıtmamaktadır.

Polis saldırılara ilişkin 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Başbakan Cami saldırılarını şiddetli bir şekilde kınadığını, saldırganları lanetlediğini bildirdi. Yaralılara acil şifaler diliyorum dedi.

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

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Son Dakika: Yeni Zelanda Başbakanı'ndan ilk açıklama!
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