Yeni Zelanda'da cami saldırısında şehit düşmüşlerdi... Her birinin ayrı bir hikayesi var

Saldırıda şehit olan 49 kişinin isimleri dün kamuoyuyla paylaşılmaya başlanırken, 3 yaşındaki Mucad İbrahim ile 14 yaşındaki Sayyad Milne'nin babalarıyla birlikte gittiği cuma namazında teröristin hain kurşunlarına kurban gitmesi yürekleri burktu.ABD'nin Minneapolis kenti imamlarından biri de 4 yaşındaki yeğeninin de ölenler arasında olduğunu söyledi. 4 çocuk babası Ürdünlü berber Waseem Alsati yaralanmış, saldırı sonrası video yayımlayarak kendi ve yaralı kızı Alin için dua istemişti. vücuduna 4 kurşun isabet eden Wassem kızının hastanede şehit olduğu duyuruldu.

Yeni Zelanda saldırısı şehitlerinin yürek yakan hikayeleri...

KAHRAMANLIK YAPTILAR

Yeni Zelanda tarafından resmen açıklanan ilk şehit 1970'li yıllarda Afghanistan'dan Yeni Zelanda'ya göç eden 71 yaşındaki Daoud Nabi oldu. Beş çocuk babası Nabi'nin emekli mühendis olduğu ve 1977'de Yeni Zelanda'ya taşınarak bu ülkedeki ilk Müslümanlardan biri olduğu belirtildi.



Terör saldırsının en yaşlı kurbanı 71 yaşındaki Daoud Nabi

İkinci terör kurbanı ise Al Noor camisi cemaati tarafından kahraman olarak tanımlanan Naeem Rashid oldu. Pakistan asıllı Rashid'in camiye mermi yağdıran terörist Brenton Tarrant ile mücadele ederek katliama engel olmaya çalıştığı ancak mermilerin isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi. Pakistan'da özel bir bankada çalışan ve Yeni Zelanda'da öğretmenlik yapan Rashid'in 21 yaşındaki oğlu Talha da kurbanlar arasında yer alıyor.

Yaralı olarak sedyeyle taşınırken, işaret parmağını havaya kaldırarak 'Allah' diyen ve o anın fotoğrafıyla saldırının acı sembolü olan yaralı Suudi vatandaşı Muhsin El-Harbi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.