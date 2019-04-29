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'dan kritik karar

'da adasında bulunan başkenti Cakarta'nın başka bir yere taşıma kararı alındı.

Giriş Tarihi: 29.4.2019 20:43
Endonezya'dan kritik karar

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, Cava adasında bulunan başkenti Cakarta'dan başka bir yere taşıma kararı aldığı bildirildi.

Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, Widodo'nun kabine toplantısında başkenti, aşırı kalabalık, kirlilik ve sellerle mücadele eden Cakarta'dan taşımayı kararlaştırdığını söyledi.

TAŞINMA SÜRECİ 10 YIL SÜREBİLİR
Brodjonegoro, Widodo'nun Endonezya nüfusunun yüzde 57'sinin Cava Adası'nda yaşadığına ve ekonomik faaliyetlerin adada yoğunlaştığına, Cava'nın kapasitesinin sınırlı olduğuna vurgu yaptığını bildirdi.

Planlama Bakanı, bir sonraki kabine toplantısında başkenti taşıma planını teknik açıdan değerlendireceklerini dile getirdi.

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Endonezya'dan kritik karar
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