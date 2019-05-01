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'de "bilgi sızdırma" depremi

Savunma Bakanı Williamson, 'nde Huawei şirketine ilişkin gizli görüşmelerin sızdırılmasına soruşturması kapsamında görevinden alındı. görevine Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt atandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 21:20
İngiltere'de bilgi sızdırma depremi

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırılması soruşturması neticesinde görevinden alındığı bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Savunma Bakanı Wiliamson'a yazdığı mektupta, "Büyük bir üzüntüyle size artık tam olarak güvenemeyeceğim sonucuna vardım." ifadesine yer verildi.

İngiltere Savunma Bakanı görevden alındı

Açıklamada, Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt'un İngiltere Savunma Bakanlığı görevine atandığı kaydedildi.

Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı.

Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı almıştı.

İngiltere'de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları haftalık olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.

Şu ana kadar İngiliz hükümetinden Çinli Huawei şirketinin 5G ağının geliştirilmesi konusunda alabileceği role ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sadece bu konuda nihai kararın bahar sonunda verilmesinin planladığı bilgisi paylaşılmıştı.

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İngiltere'de "bilgi sızdırma" depremi
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