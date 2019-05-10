Japonya 6.3'lük depremle sallandı

Japonya'nın Miyazaki Eyaleti'nde yerel saat ile sabah 08:48'de 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Miyazaki merkezinden 43 km uzaklıkta meydana gelen ve Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde de hissedilen depremin, tahminen 25 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Deniz seviyelerinde küçük çaplı değişimler meydana geldiğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami tehdidi bulunmadığını bildirdi.

NÜKLEER TESİSLER GÜVENDE

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu, depremden etkilenen bölgelerde bulunan 3 nükleer enerji tesisinde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını açıkladı. Depremin ardından nükleer tesislerin çevresindeki radyoaktif seviyeleri ölçen yetkililerin, rakamlarda bir değişiklik gözlemediği kaydedildi.

ULAŞIM AKSAMADI

Kyushu Demiryolu Şirketi, "Kyushu Shinkansen" hızlı treninin normal şekilde çalıştığını söyledi. Diğer tren hizmetlerinde de herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi. Miyazaki ve Kagoshima havaalanlarındaki yetkililer ise herhangi bir hasar bildirmedi. Havayolu şirketlerinin büyük gecikmeler yaşanmadan operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Bölgedeki itfaiye ve polis ekipleri şu ana dek önemli bir hasar ya da yaralanma bildirmezken, Oita Şehri itfaiye istasyonu, 70'li yaşlarındaki bir adamın bir merdivenden düştükten sonra hastaneye kaldırıldığını, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Kagoshima Eyaleti'nde ise kırklı yaşlarındaki bir kadının, depremin oluşturduğu panik nedeniyle anksiyete belirtileri gösterdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÖNCÜ DEPREM

6.3 şiddetindeki depremden bir saat önce, sabah 7:43'de, aynı bölgede 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği açıklandı.

