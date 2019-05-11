Endonezya'da 34 mahkum firar etti

Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen bazı mahkumların güvenlik güçlerine direnmesiyle kargaşanın tetiklendiğini açıklayan yetkililer, kargaşada mahkumların gardiyanların bulunduğu bölümü ateşe verdiğini belirtti.

Çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Siak Bölgesi Emniyet Şefi Ahmet David de 119 tutuklunun hapishaneden tahliye edildiğini ve diğer mahkumların da başka cezaevlerine nakledileceğini söyledi.

David, firari 34 mahkumu arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Açe eyaletinde, kasım ayında da çıkan kargaşada 113 mahkum firar etmişti.