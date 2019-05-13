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Filistinli alimlerden ""na karşı halkına destek çağrısı

Alimler Birliği, İslam ve Arap ülkelerinden ""na karşı Filistin halkına destek vermeleri çağrısında bulundu. Birlik Başkanı Mervan , 'de düzenlediği basın toplantısında, Başkanı 'ın -Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının İsrail lehine Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçladığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2019 18:12 Güncelleme Tarihi: 13.5.2019 18:35
Filistinli alimlerden Yüzyılın Anlaşmasına karşı Filistin halkına destek çağrısı

İslam ve Arap ülkelerinden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek vermeleri çağrısında bulunan Ebu Ras, "Trump, işgalci İsrail'in tarafında olup Filistin halkının düşmanıdır. Bu yüzden barış için ara bulucu olmaya uygun değildir." dedi.

"İSLAM ÜLKELERİ SORUMLULUKLARINI ÜSTLENSİN"

Ebu Ras, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti kalacağını ve Trump'ın Kudüs kararının bu gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulayarak, Arap ve İslam ülkelerinden Filistin ve Kudüs'ü koruma adına sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

İsrail gazetesi Yüzyılın Anlaşmasını yayımladı

Medyada, "Yüzyılın Anlaşması" adıyla bilinen ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planının detayları gelecek haziran ayında açıklanacak.

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Filistinli alimlerden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek çağrısı
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