Filistinli alimlerden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek çağrısı

İslam ve Arap ülkelerinden "Yüzyılın Anlaşması"na karşı Filistin halkına destek vermeleri çağrısında bulunan Ebu Ras, "Trump, işgalci İsrail'in tarafında olup Filistin halkının düşmanıdır. Bu yüzden barış için ara bulucu olmaya uygun değildir." dedi.

"İSLAM ÜLKELERİ SORUMLULUKLARINI ÜSTLENSİN"

Ebu Ras, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti kalacağını ve Trump'ın Kudüs kararının bu gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulayarak, Arap ve İslam ülkelerinden Filistin ve Kudüs'ü koruma adına sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Medyada, "Yüzyılın Anlaşması" adıyla bilinen ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planının detayları gelecek haziran ayında açıklanacak.