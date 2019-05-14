‘İlaç şirketleri komployla fiyatları 1000 kat şişirdi’

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Amerika'da 44 eyaletten ortak dava... İlaç üreticisi Teva'nın bazı ilaçların fiyatını bin katına kadar yükselttiği öne sürüldü. 500 sayfalık iddianamede, 20 ilaç şirketi ve 15 üst düzey yöneticinin Temmuz 2013 ve Ocak 2015 döneminde, kanser, diyabet, yüksek tansiyon, HIV ve kolesterol dahil birçok tedavide kullanılan 86 jenerik ilacın fiyatının düşmesini önlediği ya da fiyatlarını artırmak için yasalara aykırı olarak işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Davanın merkezindeki İsrail firması Teva suçlamaları reddetti. Şirketin açıklamasında suçlamaların "iddiadan ibaret olduğu" savunularak "Teva kendi incelemesini yapmaya devam ediyor ancak şirketimiz cezai yaptırım gerektirecek hiçbir davranışta bulunmamıştır" denildi. Davada adı geçen şirketlerden biri olan Sandoz, başvuruyla ilgili açıklama yapmadı. ABD'de hem orijinal hem de patent süresi dolduğu için ucuz olması gereken eşdeğer ilaçların fiyatlarının yükselmesi bir süredir şikayetlere neden oluyor. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yanı sıra gelecek seçimlerde başkanlık için yarışacak senatör Elizabeth Warren dahil bir dizi Demokrat siyasetçi konuyu gündeme taşımıştı.Dava dosyasında, eşdeğer ilaç fiyatlarının 2012'den sonra artmaya başladığına dikkat çekilerek "Anlaşıldığı kadarıyla 'adil pay'larından tatmin olmayan Teva ve işbirlikçileri, ABD tarihinde görülmedik şekilde korkunç ve yıkıcı bir fiyat ayarlama komplosuna girmiştir" deniyor.